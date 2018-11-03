Пакистанские власти не торопятся выпускать из тюрьмы христианку Асию Биби, которая ранее была признана Верховным судом невиновной. В 2010 г. суд приговорил её к смертной казни по обвинению в оскорблении пророка Мухаммеда.
Асия Биби остаётся в тюрьме из-за угроз исламистов
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Асия Биби остаётся в тюрьме из-за угроз исламистов
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Задержка с освобождением Бибиб стала результатом соглашения между правительством и манифестантами-исламистами, которые заблокировали движение в крупнейших городах Пакистана в знак протеста против решения Верховного суда. Они добиваются повешения 50-летней женщины.
Её адвокаты согласились с тем, что бы она осталась пока в заключении, так её свобода вне тюрьмы также оказалась бы серьезно ограничена из-за угрозы для её жизни со стороны исламских радикалов. Наиболее вероятно, что после освобождения её придётся покинуть Пакистан.