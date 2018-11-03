Новая Каледония выбирает будущее

Оставаться в составе Франции или обрести независимость - такой выбор стоит перед жителями Новой Каледонии. В течение ближайших десяти часов им предстоит дать ответ на вопрос: "Хотите ли вы, чтобы Новая Каледония достигла полного суверенитета и стала независимой?"