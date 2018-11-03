Оставаться в составе Франции или обрести независимость - такой выбор стоит перед жителями Новой Каледонии. В течение ближайших десяти часов им предстоит дать ответ на вопрос: "Хотите ли вы, чтобы Новая Каледония достигла полного суверенитета и стала независимой?"
Новая Каледония выбирает будущее
Новая Каледония выбирает будущее
175 тысяч человек из 270-тысячного населения этого тихоокеанского архипелага, наделенного особым статусом, внесены в списки для голосования, здесь открыты 284 участка.
За ходом референдума наблюдают 250 представителей метрополии, а также обозреватели ООН. Аналитики отмечают, что референдум о самоопределении стал финальным аккордом длившегося 30 лет процесса последовательной деколонизации. При этом большинство опубликованных перед голосованием соцопросов указывали на то, что победит "нет".
Голосование завершится в воскресенье, в 8 утра по парижскому времени, а в 13 часов - президент республики Эммануэль Макрон прокомментирует его итоги в эфире национального телевидения.