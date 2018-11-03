Матч по мотоболу в английской глубинке
Германия разгромила Францию со счётом 9-3 в матче по мотоболу, который прошёл в английской деревне Стоунли, в графстве Уорикшир. Встреча прошла в рамках ежегодного шоу, посвященного езде на мотоцикле по грязи (International Dirt Bike Show).
Мотобол – спорт, изобретенный во Франции в 1930-е гг., – практически не известен в Великобритании. Самые сильные сборные команды на континенте – в Германии, Франции, Нидерландах, Литве, Белоруссии и России. Российские спортсмены участвуют в европейских соревнованиях по мотоболу с 1967 г. (клубами и в составе сборной СССР).
Чемпионат Европы по мотоболу 2018 г. прошёл в августе в городе Коврове Владимирской области. Первое место на нём заняла сборная страны-хозяйки, второе – сборная Франция, третье – Белоруссии.