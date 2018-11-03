Владельца "Лестера" похоронят в Бангкоке

Минутой молчания почтили память Вичая Сриваддханапрабхи игроки и зрители футбольного матча 11-го тура чемпионата Англии "Кардифф" - "Лестер", он состоялся в Уэльсе в субботу.

Некоторые члены команды, которой владел разбившийся неделю назад тайский миллиардер, с трудом сдерживали слезы. Над трибуной "Лестера" болельщики натянули транспарант с его именем, а организаторы установили портрет погибшего. Фанаты в футболках с надписью "Босс" также почтили Сриваддханапрабхи его аплодисментами.