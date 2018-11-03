Дело Хашогджи: Турция обвиняет руководство Саудовской Аравии

Размер текста Aa Aa

Турция обвиняет руководство Саудовской Аравии в организации убийства журналиста Джамаля Хашогджи. Об этом турецкий лидер Реджеп Эрдоган написал в статье, опубликованной в The Washington Post. По его словам, приказ об убийстве исходил от самой верхушки саудовского правительства, а некоторые чиновники королевства пытались скрыть преступление. Цитата: «То, что мы уже давно дружим с Эр-Риядом, не означает, что мы будем игнорировать спланированное убийство, совершённое на наших глазах». Тут же Эрдоган заметил, что не верит в причастность к гибели журналиста короля Салмана.

Саудовская Аравия в конце концов официально признала гибель Джамаля Хашогджи в своём консульстве в Стамбуле, однако его останки до сих пор не найдены. В Анкаре говорят о нежелании Эр-Рияда раскрывать информацию о судьбе тела журналиста. Отдать останки призывает невеста Хашогджи Хатидже Дженгиз: