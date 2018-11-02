Акция в поддержку Кирилла Вышинского

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В Москве прошла акция в поддержку руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, находящегося под стражей с 15 мая.

Акция была приурочена к Международному дню прекращения безнаказанности за преступления против журналистов и прошла сутки спустя после того, как Херсонский городской суд продлил его арест до 28 декабря.