В Москве прошла акция в поддержку руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, находящегося под стражей с 15 мая.
Акция в поддержку Кирилла Вышинского
Акция в поддержку Кирилла Вышинского
Акция была приурочена к Международному дню прекращения безнаказанности за преступления против журналистов и прошла сутки спустя после того, как Херсонский городской суд продлил его арест до 28 декабря.
Разочарование решением суда выразил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.
Ситуацию прокомментировал министр иностранных дел России Сергей Лавров: "Очевидно, что Кирилл Вышинский был арестован исключительно за то, что он выполнял свои профессиональные обязанности. Описывал события, выражал свою оценку этих событий, чтобы донести правду до тех, кто хочет знать правду о том, что происходит на Украине. В условиях, когда там медийное пространство по сути дела вычищено от любых российских средств массовой информации".
Украинские власти обвиняют Вышинского, гражданина одновременно России и Украины, в поддержке самопровозглашённых республик Донбасса и госизмене. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. В ходе процесса он подал заявление об отказе от украинского паспорта.