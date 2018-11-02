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Без риска санкций: США разрешат покупать нефть у Ирана ряду стран

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Без риска санкций: США разрешат покупать нефть у Ирана ряду стран

Без риска санкций: США разрешат покупать нефть у Ирана ряду стран
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Власти США согласились пойти на уступки в отношении восьми стран, чтобы они могли продолжить импорт иранской нефти, несмотря на санкции в отношении Тегерана. Список опубликуют в понедельник пятого ноября. Государства ЕС в этом перечне фигурировать не будут. Об этом заявил госсекретар США Майкл Помпео. Он отметил, что пятого ноября Вашингтон возобновит действие санкций, которые были отменены в рамках ядерной сделки и были направлены на энергетический, судостроительный, судоходный и банковский секторы экономики Ирана.

О выходе Вашингтона из соглашения по иранскому атому президент США Трамп объявил восьмого мая. Тогда Трамп пообещал вернуть не только старые, но и ввести новые ограничительные меры. Первая часть американских санкций возобновила действие в ночь на 7 августа.