Зачем нужны санкции и разумно ли говорить об их эффективности и эффектности? Работают ли такие меры против России, Украины, Ирана или КНДР? И что может быть действеннее? С такими вопросами вы подводим черту под этой неделей.
TheCube: Попал под санкции
TheCube: Попал под санкции
«Санкции делают нас сильнее. Это не пустые слова, это реальные результаты», — так об антироссийских санкциях говорил в конце октября замминистра обороны России Александр Фомин. «Настоящим мировым признанием» называл несколько лет назад упоминание в санкционных списках вице-премьер Дмитрий Рогозин. Хвалился попаданием под санкции помощник президента Владислав Сурков и многие другие.
Теперь с похожим пренебрежением, но на этот раз уже к российским санкциям отнеслись в Киеве. «Санкции Кремля меня мало волнуют» — написала лидер Батькивщины Юлия Тимошенко. Она отметила, что лучшим ответом Москве были бы успехи Украины на пути к демократии, но тут же обратилась ко внутриполитической борьбе: в списках не оказалось ни президента Петра Порошенко, ни компании «Рошен», которую возглавлял до президентства.
Сам Порошенко заявил, что санкции Москвы не стали неожиданностью, и назвал тех, кто попал в чёрные списки, «очень достойными людьми». Он использовал этот повод, чтобы вновь призвать от Москвы вывести свои войска и восстановить территориальную целостность Украины.
А секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов прокомментировал санкции едкими словами «Напугали ежа голым задом».
С юмором отреагировал на действия Москвы депутат Верховной Рады Мустафа Найем. Он сам попал под санкции и похвастался, что «очередь желающих купить место в санкционном списке длиннее, чем за десятым Айфоном».
Есть ли, чему радоваться? Вопрос так и остался открытым.
По мнению политолога Станислава Белковского, экономический ущерб — не главные последствия этих санкций. Он считает, что всё это постепенно вписывается в подготовку к президентским выборам на Украине: «Теперь посмотрим, будет ли санкционный список использован Банковой как доказательство, что страна-агрессор ненавидит именно президента Порошенко. Кремль здесь — в согласованной игре. И ясно, кого он на самом деле поддерживает».