TheCube: Попал под санкции

Зачем нужны санкции и разумно ли говорить об их эффективности и эффектности? Работают ли такие меры против России, Украины, Ирана или КНДР? И что может быть действеннее? С такими вопросами вы подводим черту под этой неделей.

«Санкции делают нас сильнее. Это не пустые слова, это реальные результаты», — так об антироссийских санкциях говорил в конце октября замминистра обороны России Александр Фомин. «Настоящим мировым признанием» называл несколько лет назад упоминание в санкционных списках вице-премьер Дмитрий Рогозин. Хвалился попаданием под санкции помощник президента Владислав Сурков и многие другие.

Теперь с похожим пренебрежением, но на этот раз уже к российским санкциям отнеслись в Киеве. «Санкции Кремля меня мало волнуют» — написала лидер Батькивщины Юлия Тимошенко. Она отметила, что лучшим ответом Москве были бы успехи Украины на пути к демократии, но тут же обратилась ко внутриполитической борьбе: в списках не оказалось ни президента Петра Порошенко, ни компании «Рошен», которую возглавлял до президентства.

Кремль включив мене до санкційних списків. Посміхаюся і уявляю, як зараз на Банковій оперативно складаються нові... Publiée par Юлія Тимошенко sur Jeudi 1 novembre 2018

Сам Порошенко заявил, что санкции Москвы не стали неожиданностью, и назвал тех, кто попал в чёрные списки, «очень достойными людьми». Он использовал этот повод, чтобы вновь призвать от Москвы вывести свои войска и восстановить территориальную целостность Украины.

Росія має піти геть з України, а не запроваджувати санкції Російське рішення про санкції проти українських громадян не було неочікуваним. За невеликим виключенням – це список дуже достойних людей, включно з половиною моєї адміністрації, з великою кількістю народних депутатів, включно з моїм сином та членами українського Уряду. Росії, замість того, щоб брязкати зброєю на фронті чи запроваджувати санкції, треба зробити дуже просту річ – піти геть з України, забрати свої війська, свою зброю та відновити територіальну цілісність України. Publiée par Петро Порошенко sur Jeudi 1 novembre 2018

А секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов прокомментировал санкции едкими словами «Напугали ежа голым задом».

Налякали їжаків голим задом! На мою думку це єдиний можливий коментар, який можна дати щодо російських санкцій проти України. Publiée par Олександр Турчинов sur Jeudi 1 novembre 2018

С юмором отреагировал на действия Москвы депутат Верховной Рады Мустафа Найем. Он сам попал под санкции и похвастался, что «очередь желающих купить место в санкционном списке длиннее, чем за десятым Айфоном».

Российские санкции - это когда очередь желающих купить место в санкционном списке длиннее, чем за десятым айофоном. Publiée par Mustafa Nayyem sur Jeudi 1 novembre 2018

Есть ли, чему радоваться? Вопрос так и остался открытым.

Меня больше всего раздражает, что вторжение в Украину проходило под шёпот «одиннарод» «братскийнарод». Теперь ситуация... Publiée par Roman Tsymbaliuk sur Jeudi 1 novembre 2018

По мнению политолога Станислава Белковского, экономический ущерб — не главные последствия этих санкций. Он считает, что всё это постепенно вписывается в подготовку к президентским выборам на Украине: «Теперь посмотрим, будет ли санкционный список использован Банковой как доказательство, что страна-агрессор ненавидит именно президента Порошенко. Кремль здесь — в согласованной игре. И ясно, кого он на самом деле поддерживает».