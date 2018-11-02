25 лет лишения свободы для бывшего заместителя главы правительства каталонии Ориола Жункераса потребовала прокуратура Испании. 17 лет тюрьмы - для других вдохновителей сепаратистского движения Жорди Санчеса и Жорди Куишара, лидеров партий, выступающих за независимость от Мадрида, а также для председателя каталонского парламента Карме Форкадель. 16 лет - для пятерых бывших региональных министров - Рауля Ромевы, Жоакима Форна, Жорди Туруя, Жосепа Руя и Долорс Бассы.
Каталония: 25 лет тюрьмы за сепаратизм?
Каталония: 25 лет тюрьмы за сепаратизм?
Вместе они находятся в предварительном заключении на протяжении года. Им вменяется в вину мятеж (одно из самых тяжких преступлений в уголовном кодексе Испании), а также растрата и хищение государственных средств, использованных на организацию плебисцита.
По вопросу состава преступления мнения в королевстве разделились: прокуратура обвинила каталонских политиков в мятеже (т. е. в повстанческой деятельности), а государственный орган по исковым процедурам, как следует из недавних заявлений новых испанских властей, оперирует более мягкой формулировкой "подстрекательство к мятежу". В правительстве Педро Санчеса считают, что повстанческая деятельность связана с применением оружия, а каталонский процесс был мирным.
После смены правительства Испании в июне Мадрид и Барселона начали переговоры. Возобновлена работа двусторонних комиссий и состоялась личная встреча премьер-министра Педро Санчеса с каталонским лидером Кимом Торрой. Но хотя Мадрид и вызвался решать любые экономические проблемы автономии, он по-прежнему не готов признать её независимость.