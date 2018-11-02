У Instagram-блогера вымогали 350 долларов за взломанный аккаунт

Девушка получила запрос на размещение спонсорского контента - обычное дело для блогеров - и кликнула на ссылку Instagram, обещающую просмотр деталей коллаборации. Ссылка привела ее на страницу входа в систему.

"Мой аккаунт в Instagram взломали и потребовали выкуп, чтобы его вернуть". Оля Кедлик, известная в интернете, как Olia Moda - российский модный блогер из Сан-Франциско. Оля потеряла доступ к своей странице в августе этого года, и злоумышленники потребовали 350 долларов.

"Я ввела свои данные, ознакомилась с брендом, отправила им свой медиа-кит и цитаты и пошла заниматься будничными делами", - рассказывает она.

Через некоторое время Оля заметила, что ее выбросило из социальной сети и все попытки авторизоваться заканчивались сообщением "Аккаунта @oliamoda не существует" .

Позднее с ней связались взломщики, требуя деньги и угрожая удалить страницу в случае неповиновения. Девушка признается, что именно тогда начался ее "самый страшный кошмар".

Популярные пользователи - мишени хакеров

В Instagram 25 миллионов бизнес-аккаунтов, многие из них - блогеры. "Аккаунты, у которых больше 100 тысяч подписчиков получают тысячи долларов за один пост," - поделилась c Euronews американская звезда социальной сети, пожелавшая остаться анонимной.

Именно такие ценные страницы становятся мишенью взломщиков. В 2017 году стало известно о взломе шести миллионов Instagram-аккаунтов, среди которых была американская певица Селена Гомес.

Компания заявляет, что наказывает недобросовестных пользователей и использует сложные алгоритмы для обеспечения безопасности: "Мы предоставляем несколько способов вернуть хозяевам их взломанные аккаунты, - рассказали Euronews в Instagram. - Мы также используем сложные технологические процессы, чтобы вычислить, какие аккаунты возможно подверглись взлому и предупредить пользователя".

Забрать аккаунт у злоумышленников не всегда просто

Оля четыре с половиной года работала над своей страницей, число ее подписчиков перевалило за сотню. После инцидента девушка решила обратиться в техподдержку Instagram, но сразу разобраться, что делать, девушке не удалось из-за сложной организации сервиса.

Блогер решила попробовать договориться со злоумышленниками и уговорила их принять перевод не биткоинами, а Western Union. Но вернуть свой аккаунт ей не удалось, даже после того, как она перевела 350 долларов некому Анатолию Ханину, проживающему на Украине.

Оля продолжила бороться за свой источник дохода и обратилась к знакомой, которая в прошлом работала на Facebook (Instagram сейчас принадлежит Facebook). Та посоветовала ей заполнить форму для пользователей, чьи аккаунты подверглись взлому.

При помощи знакомой девушке удалось вернуть свой аккаунт за 72 часа. "Но я знаю, что многим приходится ждать гораздо дольше, потому что у них нет таких полезных связей", - поделилась она.

Что делать, если ваш аккаунт взломали?

Instagram заявляет, что аккаунт можно восстановить в приложении. Вот, что вам нужно сделать:

На странице входа в систему введите свой логин и нажмите "Забыли пароль?"

Выберите опцию восстановления пароля с помощью имени пользователя

Нажмите "Нужна помощь?"

На следующей странице появится форма восстановления вашего аккаунта, которую необходимо заполнить

Instagram блокирует аккаунт как только он попадает под подозрения о взломе и связывается с пользователем.

Несмотря на то, что проблемы с безопасностью возникают часто у социальной сети нет ни "горячей линии", ни какого-либо другого способа связаться с компанией.