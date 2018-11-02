По "Дороге рома". Рекордное число шкиперов – 123 (среди которых 4 женщины) – стартуют в воскресенье из Сен-Мало во французской Бретани к белоснежному побережью карибского острова Гваделупа.
Под парусом по "Дороге рома"
Под парусом по "Дороге рома"
Трансатлантическая регата, повторяющая водный путь доставки рома от экзотических островов к столам французов, отличается минимальным количеством правил: среди которых количество шкиперов - он может быть только один. При этом гонка проходит в режиме "нон-стоп" – без заходов в порты и остановок.
Один из самых главных претендентов на победу француз Франсуа Габар, выступающий в классе Ultim, отличающимся большим размером яхт и их высокой скоростью, с нетерпением ожидает своего выхода на старт.
"Эта регата по истине особенная. Известнейшие яхтсмены, интереснейший маршрут. Я не могу представить себе лучшего соревнования по зрелищности, конкуренции, маршруту. Идеальная регата. Я жду не дождусь", – говорит яхтсмен.
В этом году Route du Rhum празднует свое 40-летие. Проводится она, подобно Олимпийским играм, каждые 4 года. На прохождение первой гонки в 1978 году ее победителю канадцу Майку Бирчу понадобилось 23 дня и 6 часов. В 2014 году действующий обладатель трофея француз Лоик Пейрон прошел больше 3500 морских миль за рекордные 7 дней и 15 часов.