В Новой Каледонии настал "день тишины". В пятницу, с 14.00 по парижскому времени, жителям этого тихоокеанского архипелага, входящего в состав Франции как территория с особым статусом, предстоит взвесить "за" и "против" прежде, чем ответить на вопрос: "Хотите ли вы, чтобы Новая Каледония добилась полного суверенитета и стала независимой"?
Новая Каледония: за день до референдума
Новая Каледония: за день до референдума
Лагерь националистов возглавляет Рош Вамитан: "Французское государство - колонизатор, подчинивший миллионы человек, участвовавший в чудовищных массовых убийствах! Здесь и сейчас оно не намерено ничего упускать их своих рук », - заявил он на одном из последних предвыборных митингов.
Согласно опросам накануне "дня тишины", большинство жителей архипелага - 66% - намерены проголосовать против полной независимости от Франции.
Эли Пуагун, в прошлом крупная фигура в стане сторонников независимости, сегодня возглавляет
местную Лигу прав человека: "Мой взгляд на ситуацию изменился, в отношении Франции тоже. Раньше она была колонизатором, обходилась с нами жестоко. Но в последнее время она стала гораздо более благожелательной, внимательной к населению Норвой Каледонии, особено к канакам", говорит он.
Первые результаты референдума о самоопределении станут известны в воскресенье утром. В 13 часов по парижскому времени президент Франции Эммануэль Макрон прокомментирует их в эфире национального телевидения.