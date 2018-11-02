Убитый в Стамбуле Джамаль Хашогджи был "опасным исламистом", участником движения "Братьев-мусульман". Так охарактеризовал саудовского журналиста наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман в разговоре с Джаредом Кушнером, старшим советником и зятем президента США.
"Хашогджи - опасный исламист"
"Хашогджи - опасный исламист"
По данным газеты "Вашингтон пост", беседа состоялась через несколько дней после первых сообщений об исчезновении Хашогджи, когда ещё никаких официальные заявлений Рияд не сделал. Власти Саудовской Аравии опровергли информацию о высказываниях принца, однако подтвердили, что он регулярно беседует по телефону с представителями Вашингтона.
Впервые высказался по делу Хашогджи и Израиль. Глава правительства страны Биньямин Нетаньяху осудил убийство журналиста, однако отметил:
"То, что произошло в саудовском генконсульстве в Стамбуле, ужасно. Но для стабильности в мире очень важно, чтобы Саудовская Аравия оставалась стабильной, так как я считаю, что более серьезная проблема- это Иран".
Вашингтон заявил, что продолжает выяснять обстоятельства произошедшего и рассматривает вопрос о введении санкций в отношении лиц, причастных к преступлению . При этом Госдепартамент США охарактеризовал отношения с Эр-Риядом как "глубокие и долгосрочные", отметив также, что королевство сотрудничает в расследовании убийства Джамаля Хашогджи.