К каким ухищрениям прибегают власти, чтобы повысить рождаемость?

По данным агентства Eurostat, в Италии самый низкий уровень рождаемости из всех стан Евросоюза. И он постоянно продолжает снижаться с 2010 года. Земельные наделы, которые остались в собственности государства, будут предоставляться тем ​​родителям, у которых в семье появится третий ребенок в период между 2019 и 2021 годами.

Причём государство не собирается дарить землю: участки будут предоставляться в пользование на срок от 20 лет. Проблема пока состоит в том, на кого, с точки зрения властей, рассчитана эта программа? Лоренцо Фонтана, Министр по делам семьи и инвалидов, как сообщает газета Corriere Della Sera, полагает, что программа должна быть доступна для традиционных семейных пар, но не для тех, кто заключил гражданский союз.

Польша

Правительство Польши инвестировало около 700.000 евро в рекламную кампанию, призывающую граждан "размножаться, как кролики". В 30-секундном видео мы наблюдаем за кроликами, жующими салат и морковь, пока голос за кадром "раскрывает секреты" многодетности "от кроликов": ежедневные упражнения, здоровый образ жизни, поменьше стресса... В середине ролика в кадре появляется пара, приехавшая на романтический пикник на природу.

Россия

В начале 2006 году президент Путин озаботился серьезной демографической проблемой России: он заявил, что если в стране сохранится тенденция предшествовавшего десятилетия, то в концу века население самой большой страны в мире сократится вдвое.

С тех пор, ситуация несколько выправилась, и в последние годы, по статистике, рождаемость в среднем превышает смертность. Наиболее проблемными регионами в плане естественного прироста населения остаются европейские области России.

В Ульяновске местная администрация по-своему подошла к решению проблемы рождаемости. Здесь была объявлена акция «Роди патриота в День России». Несложно подсчитать, что для появления на свет 12 июня, в день России, родителям потребуется зачать ребёнка 12 сентября, а потом уж надеяться, что малыш не родится раньше или позже срока. В народе эту дату тут же окрестили "днём зачатия".

Семьям, у которых малыши появляются на свет именно 12 июня, городские власти вручают ценные подарки. Одной счастливой паре достался вполне приличный внедорожник, другим были подарены телевизоры, холодильники или стиральные машины.

Финляндия

Наборы для молодых мам существуют в Финляндии ещё с довоенных времён. Уже в конце 1930-х годов правительство озаботилось проблемой понижения уровня рождаемости.

Оплачиваемые из госбюджета наборы впервые появились в Финляндии в 1938 году. В них включены предметы одежды и другие полезные для молодых родителей вещи.

Когда власти начали впервые выдавать эти наборы, важно было наличие коробки, которую можно было преобразовать в детскую кроватку, поскольку в довоенной Финляндии было немало бедных семей, не способных создать для новорожденного должные условия для сна.

В наборах, которые получают молодые мамы 80 лет спустя, по-прежнему присутствует такая раскладная коробка. Хотя сегодня это, скорее, просто забавная дань традиции.

Дания

Датское туристическое агентство Spies Travel обратилось к теме патриотизма, чтобы стимулировать молодые пары завести ребёнка.

Благодаря соцсетям видео 2014 года быстро стало вирусным, клип был назван Do It For Denmark! ("Постарайся для Дании!"). Задачей этой рекламы было помочь властям Дании найти решение для демографической проблемы в стране.

За первым видео последовало ещё одно, на этот раз под названием Do It For Mom ("Постарайся для мамы"). Новый креатив турагентства направлен на то, чтобы побудить бабушек сыграть свою роль и помочь своим детям найти время для близости.

Испания

В Испании стараются решить проблему снижения рождаемости с помощью создания специальной должности в правительстве: в 2017 году Эдельмира Баррейра была назначена Министром по демографическому росту в кабинете Мариано Рахоя. В общих чертах, в её задачу входит убедить испанцев производить на свет побольше малышей.

Проблема естественной убыли населения возникла в Испании сравнительно недавно, в 2014 году, когда уровень смертности впервые с 1941 года превысил уровень рождаемости.