По меньшей мере 7 человек погибли, более 10 получили ранения в Египте в результате нападения исламистов на автобус с христианами-коптами, которые возвращались домой из паломнической поездки.
Нападение на христиан в Египте
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Нападение на христиан в Египте
Группа вооружённых людей открыла по ним стрельбу у монастыря Святого Самуила в провинции Эль-Минья. Среди погибших - трое детей. Боевики подъехали к автобусу на внедорожнике и перекрыли путь. Водители двух других автобусов, ехавших в той же колонне, услышав стрельбу. смогли вывести машины из-под обстрела и скрылись.
Это не первое нападение на христиан в Египте. Коптская церковь призвала своих прихожан отказаться от позедок в удалённые монастыри, каких в Египте много. Министр внутренних дел страны Махмуд Тауфик распорядился создать оперативную группу по поиску и поимке преступников.