Генеральный прокуратура Испании просит приговорить девять лидеров каталонского движения за независимость к 25-летнему тюремному заключению по обвинению в мятеже (rebelión) и нецелевом расходовании государственных средств (malversación), потраченных на проведение неконституционного референдума.
По какой статье осудят каталонских лидеров?
По какой статье осудят каталонских лидеров?
В то же время государственный адвокат министерства юстиции, представляющий в суде испанское правительство, попросил изменить обвинение в мятеже, тяжком государственно преступлении, на обвинение в нарушении общественного порядка в форме воспрепятствования деятельности государственных органов власти (sedición), которое предусматривает 12-летнее заключение.
Долорес Дельгадо, министр юстиции Долорес Дельгадо: "Это не красивый жест, а профессиональная точка зрения государственного адвоката, основанная на законе. Можно ли это рассматривать как жест или нет, я не знаю".
Но председатель правительства Каталонии Ким Торра считает, что обвинения против каталонских лидеров должны быть не только смягчены по инициативе социалистического правительства, а полностью сняты.
Ким Торра, председатель правительства Каталонии:"Премьер-министр Санчес решил ничего не предпринимать, что делает его соучастником репрессий. Это оскорбительно для заключённых демократов".
Региональное правительство Каталонии провело год назад референдум об отделении от Испании, несмотря на то, что конституционный суд королевства признал его незаконным.