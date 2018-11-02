"Провокационным и не законным с точки зрения международного права" назвала решение вновь избранного президента Бразилии Жаира Болсонару перенести посольство в Израиле член исполкома Организации освобождения Палестины Ханан Ашрауи.
Болсонару пошел по стопам Трампа
Болсонару пошел по стопам Трампа
Накануне в интервью израильским СМИ и в Твиттере Болсонару подтвердил намерение перенести посольство Бразилии в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Он пояснил, что правом на определение столицы Израиля обладает исключительно народ этой страны.
"Я не предвижу никакой напряженности в связи с решением о переносе посольства и не считаю это проблемой", - пояснил он в интервью национальному телевидению.
"Верным шагом, который имеет историческое значение" назвал решение нового главы бразильского государства премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
"Мы не хотим провоцировать пустую полемику, которая бы повредила нашим переговорам с остальным миром, - добавил Болсонару. - Израиль знает, что мы уважаем его, как и уважаем арабский народ. Мы хотели бы способствовать нормализации ситуации в этом вопросе".
Обозреватели отмечают, что Жаир Болсонару пошел по стопам Трампа, буквально в первые после избрания дни выполнив одно из своих предвыборных обещаний.
На данный момент посольство в Иерусалим перенесли лишь США и Гватемала. Третьим государством стал Парагвай. Но позже новый президент страны Марио Абдо Бенитес решил вернуть его обратно в Тель-Авив. Ранее о возможности признания Иерусалима столицей Израиля и переносе туда посольства заявлял премьер-министр Австралии.