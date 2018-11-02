Болсонару пошел по стопам Трампа

"Провокационным и не законным с точки зрения международного права" назвала решение вновь избранного президента Бразилии Жаира Болсонару перенести посольство в Израиле член исполкома Организации освобождения Палестины Ханан Ашрауи.

Накануне в интервью израильским СМИ и в Твиттере Болсонару подтвердил намерение перенести посольство Бразилии в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Он пояснил, что правом на определение столицы Израиля обладает исключительно народ этой страны.