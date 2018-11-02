Акции американской корпорации Apple подешевели на 7%, несмотря возросшую прибыль. По данным финансовой отчетности за третий квартал, чистая прибыль составила более 14 миллиардов долларов.
Акции Apple подешевели
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Акции Apple подешевели
Инвесторы остались недовольны тем, что на доходы Apple повлияли более высокие чем годом ранее средние цены на ключевые товары, в то время как в количественном измерении продажи не увеличились. Так, в июле-сентябре текущего года компания продала около 47 миллионов смартфонов, что примерно столько же, что и в 2017-м. А продажи планшетов и компьютеров и вовсе упали на 6% и 2% соответственно.
После такой реакции инвесторов, финансовый директор Apple Лука Маэстри заявил, что компания больше не будет сообщать о количественных продажах.