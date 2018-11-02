Амаль Хусейн, ставшая символом страдающих от голода и болезней йеменских детей, скончалась от недоедания. Об этом сообщила газета New York Times, опубликовавшая ранее статью о 7-летней девочке и поместившая ее фотографию.
Амаль Хусйен скончалась от голода
Амаль Хусйен скончалась от голода
"Мы только вчера узнали, что через несколько дней после того, как мы посетили больницу, в которой находилась Амаль, ее выписали, - рассказал Euronews глава каирского бюро New York Times Деклан Уолш. - Ее распорядились переправить в госпиталь "Врачей без границ" в 15-ти милях оттуда для получения специфического лечения. Но мать Амаль сказала, что у нее просто нет денег на дорогу. Дело не только в резком росте цен на продовольствие и топливо, это означает, что бедные люди не могут позволить себе доставить умирающих детей в больницы! Мать сказала, что отвезла Амаль домой, в лагерь беженцев, и примерно через три дня сообщила, что девочка скончалась"...
"Тяжелейшим гуманитарным кризисом в мире" назвал происходящее в Йемене генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Это не стихийное, а рукотворное бедствие, - заявил он в частности. - Йемен сегодня стоит на краю пропасти. Благодаря ООН и нашим партнерам 8 миллионов человек в этой стране получают еду, если не принять срочные меры, в предстоящие месяцы под угрозой могут оказаться до 14 миллионов человек, то есть половина населения"!
По мнению Гуттериша, в охваченной войной с августа 2014 года стране следует немедленно и повсеместно остановить насилие, разрешить поставки продовольствия и топлива. Стороны конфликта должны сесть за стол переговоров.