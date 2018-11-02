Амаль Хусйен скончалась от голода

"Мы только вчера узнали, что через несколько дней после того, как мы посетили больницу, в которой находилась Амаль, ее выписали, - рассказал Euronews глава каирского бюро New York Times Деклан Уолш. - Ее распорядились переправить в госпиталь "Врачей без границ" в 15-ти милях оттуда для получения специфического лечения. Но мать Амаль сказала, что у нее просто нет денег на дорогу. Дело не только в резком росте цен на продовольствие и топливо, это означает, что бедные люди не могут позволить себе доставить умирающих детей в больницы! Мать сказала, что отвезла Амаль домой, в лагерь беженцев, и примерно через три дня сообщила, что девочка скончалась"...