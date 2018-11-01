Трамп отправляет армию навстречу мигрантам

Президент США Дональд Трамп готов направить до 15 тысяч военнослужащих на границу с Мексикой, чтобы не допустить прохода каравана мигрантов, который движется с территории Гондураса. Трамп также выразил обеспокоенность формированием еще одного каравана мигрантов в Сальвадоре. По мнению американского лидера, караваны несут угрозу безопасности США:

"Никто не войдёт [на территорию США], мы не разрешаем им входить. Посмотрите на то, что творилось в Мексике два дня назад, на неотёсанность людей, которые участвуют во втором караване. Да на самом деле и в первом. А теперь формируется еще один, в Сальвадоре. Мы подумываем о немедленном прекращении оказания помощи этим странам, потому что, честно говоря, они не делают ничего для американского народа".

Министр обороны Джеймс Мэттис заявил, что его ведомство уже привело в готовность около 7 тысяч военных и отверг обвинения в организации предвыборной пиар-акции: