Президент Украины Пётр Порошенко назвал Украинскую православную церковь, входящую на правах автономии в Русскую православную церковь, "щупальцами страны-агрессора" и, заручившись поддержкой Константинопольского патриарха, взял курс на создание на Украине "Единой поместной церкви".
Украинские православные на распутье
Украинские православные на распутье
Это решение не нашло понимания у многих прихожан УПЦ. "Для меня эта церковь, которую сейчас возглавляет митрополит Онуфрий, для меня она есть Украинская церковь. И я не совсем понимаю вмешательство церкви Константинопольской. Для меня, если честно, это такая политическая игра", – говорит киевлянка Анна Трофимова.
У церковной политики украинского правительства есть свои сторонники среди иерархов УПЦ. Самая заметная фигура среди них – викарий Киевской митрополии, митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко):
"Мы точно знаем, что такого срастания [Московской] патриархии и Кремля, кремлёвской политики, раньше никогда не было, в том числе в советский период. Поэтому для того, чтобы Украина жила своей полноценной независимой жизнью, требуется такие хирургические меры, которые применяют сейчас украинские власти".
Но намерение митрополита Александра принять участие в созываемом правительством соборе разделяет небольшое число иерархов Украинской православной церкви. "Один епископ абсолютно не репрезентативен. Его голос на этом соборе не будет выражать позицию церкви. Это будет его собственной позицией. А так как его позиция не соответствует позиции церкви, таким образом этот епископ просто отдаляет себя и изолирует от церковной общности", – комментирует председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦКлимент (Вечеря), архиепископ Нежинский и Прилукский.
В то время как сторонники инициативы украинского правительства говорят об осуществлении вековой мечты украинских православных, многие прихожане и клирики УПЦ подозревают президента Порошенко в желании разыграть церковную карту, чтобы привлечь на свою сторону националистический электорат в преддверии президентских выборов.