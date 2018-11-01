Дата соглашения по "брекситу" остаётся неизвестной

Точной даты заключения сделки по «брекситу» ещё не установлено. С таким заявлением выступил Лондон после публикации в среду письма британского министра по «брекситу» Доминика Рааба, согласно которому соглашение с Брюсселем может быть достигнуто в ближайшие три недели. Позднее он сам подтвердил, что называть конкретную дату ещё рано.

Между тем министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант также заявил в ходе недавней пресс-конференции, что настроен оптимистично: «Мне представляется вполне возможным, что к тому времени удастся добиться заметного прогресса. Сейчас остаются нерешёнными два серьёзных вопроса. Один из них касается того, насколько гладко будет идти наша торговля после «брексита», а другой связан с границей Северной Ирландии».

Известие о скором достижении договорённости по «брекситу» отразилось на курсе фунта стерлингов, который вырос на 0,5% по отношению к доллару США, но лишь на короткое время, поскольку на Даунинг-стрит сразу заявили о том, что не знали о содержании письма Рааба, и что не следует придавать ему излишнего значения.

Переговоры о выходе Великобритании из Европейского союза начались ещё прошлым летом и должны быть завершены до конца марта следующего года, но у Брюсселя и Лондона до сих пор остаются серьёзные разногласия по ряду пунктов. Один из самых непростых вопросов касается границы между Республикой Ирландией и Северной Ирландией.