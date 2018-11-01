Правозащитники: насилие в КНДР - обыденное явление

Сексуальное насилие в отношении женщин в Северной Корее - обыденное и повсеместное явление в этой стране. Об этом в своем докладе заявили представители международной правозащитной организации Human rights watch. Опрошенные активистами бывшие жительницы КНДР рассказали о подобных действиях со стороны полицейских, охранников, чиновников, сотрудников тюрем, прокуроров, следователей и военнослужащих.

По словам Ли Со-ен, бежавшей из Северной Кореи, те, кто находится у власти, запугивают женщин. Эти люди наводят ужас на женщин, рассказывая о том, что с ними будет, если те откажутся выполнять их требования. Поэтому женщины подчиняются. Эта проблема, считает Ли Со-ен, не будет решена в Северной Корее до тех пор, пока сами власть имущие не предпримут соответствующие меры.