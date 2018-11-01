Россия ввела санкции против Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о введении санкций против целого ряда граждан Украины и украинских предприятий. В списке — 322 человека и 68 компаний, активы которых в России — если они есть — будут заморожены. Москва называет документ контрмерами — ответами на антироссийские санкции самой Украины.
Среди физических лиц — ведущие политики страны: глава администрации президента Украины, целый ряд министров, включая почти целиком силовой блок, судьи Конституционного суда и депутаты Верховной рады, известные политики — например Юлия Тимошенко, которую сейчас считают ведущим кандидатом на пост президента.
Особую часть списка занимают деятели организаций, признанных в России экстремистскими — среди них, например, Дмитрий Ярош из «Правого сектора», Олег Тягнибок из партии «Свобода», руководство «Меджлиса крымскотатарского народа».
Большинство из предприятий, попавших в список, связаны с химической промышленностью. Также санкции наложены на такие гиганты машиностроения, как «АвтоКрАЗ» и Харьковский тракторный завод, на крупнейших украинских производителей пищевых продуктов, включая операторов зернового рынка. В перечне — множество предприятий крупного бизнесмена Дмитрия Фирташа, против него лично санкций не вводилось.
В Москве обещают, что меры не повредят российским потребителям. В Киеве выразили надежду, что санкции не сильно повлияют на экономические показатели Украины. Глава украинского МИДа Павел Климкин назвал происходящее «попыткой влияния» на страну в преддверии президентских выборов.
Галина Полонская, Euronews:
«Дмитрий Песков выразил надежду, что с вводом этих санкций е Киев проявит волю к нормализации отношений. Путин и Порошенко 11 ноября собираются в Париж на юбилей окончания Первой мировой, и даже если их встреча, в которой многие эксперты сомневаются, все же состоится, шансы того, что она будет продуктивной сейчас оценить сложно. Мяч теперь на стороне Киева».