Пунктуальное, эффективное и вечно переполненное. Токийское метро проверят на прочность сотни тысяч туристов, планирующих приехать на проводимые в японской столице Олимпийские игры в 2020 году.
Метро Токио: ОИ-2020 как испытание
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Метро Токио: ОИ-2020 как испытание
Общественным транспортом в Токио ежедневно пользуются до 20 млн человек.
По расчетам, на Олимпиаду в столицу прибудут около 600 тысяч туристов, что увеличит нагрузку на итак работающую на пределе своих возможностей токийскую подземку.
Эксперты бьют тревогу и предлагают властям увеличить количество поездов в полтора раза на время игр, а также изменить рабочие часы для местного населения. Что сделать довольно сложно, учитывая особенности японского трудового кодекса.
Летние Олимпийские игры 2020 в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа.