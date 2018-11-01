"От черно-белого к цвету". Проследить творческий путь Марка Шагала можно на выставке его произведений, которая открылась во французском Экс-ан-Провансе.
"Переходный период" Марка Шагала в Экс-ан-Провансе
"Переходный период" Марка Шагала в Экс-ан-Провансе
Творчество Шагала принято разделять на два периода, на выставке представлены его работы не только на холсте и бумаге, но и в скульптурах и керамике.
В каждой из них художник пытался обновить свое видение искусства.
О поиске своей техники рассказывает организатор выставки внучка Шагала Мерет Мейер:
"В этой работе он как будто вылепливал содержание. Вы видим, что при создании были использованы другие техники, нежели краски и опилки. Это мог быть обычный песок, который делает эту работу более живой и ясной"
Выставка "От черно-белого к цвету" проходит в "Отеле Комонт" в Экс-ан-Прованс с 1 ноября по 24 марта.