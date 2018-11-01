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Казахстан

"Роскосмос" опубликовал видео аварии "Союза"

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"Роскосмос" опубликовал видео аварии "Союза"

"Роскосмос" опубликовал видео аварии "Союза"
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"Роскосмос"
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"Роскосмос" опубликовал видео аварии "Союза-ФГ" с камеры, прикрепленной к ракете. Авария произошла на Байконуре 11 октября во время запуска.

"Роскосмос" ранее назвал причиной инцидента ошибку, допущенную "при сборке на космодроме Байконур".

На борту находились космонавт "Роскосмоса" россиянин Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Обоим удалось вовремя эвакуироваться.