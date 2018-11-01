Никол Пашинян принимает поздравления: парламент Армении во второй раз не избрал его на пост премьер-министра. Это значит, что внеочередные выборы, за которые он выступал, теперь могут состояться уже 9 декабря, если президент республики подпишет соответствующий указ.
Пашинян: не избран и доволен
Пашинян: не избран и доволен
Заседание Национального собрания транслировали в режиме реального времени все новостные каналы республики. Итоги голосования были беспрецедентны: "за" и "против" никто не высказался, 13 депутатов воздержались, и спикеру парламента Ара Баблояну ничего не оставалось, как объявить, что главу кабинета избрать не удалось.
Пашинян подал в отставку с поста премьера 16 октября. По конституции Армении, парламент может попытаться избрать нового главу правительства дважды, если это не удаётся . Национальное собрание распускается, и назначаются досрочные выборы. Этого и добивался Пашинян.
После смены власти в Армении относительное большинство в парламенте сохраняла правившая прежде республиканская партия, торпедируя реформы.