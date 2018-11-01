Вернуть радость движения

Подарить парализованным радость передвижения - нейрофизиологи Швейцарского федерального технологического института в Лозанне близки к этой цели. Впервые они смогли вернуть контроль над мышцами и улучшить ходьбу пациентам с переломом позвоночника, "точечно" стимулируя повреждённый участок спинного мозга.

Группа учёных по главе с Грегуаром Куртином исходили из того, что даже при серьёзных повреждениях между мозгом и двигательными нейронами в спинном мозге все еще есть некоторые связи ниже травмы, и их можно задействовать.