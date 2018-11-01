Подарить парализованным радость передвижения - нейрофизиологи Швейцарского федерального технологического института в Лозанне близки к этой цели. Впервые они смогли вернуть контроль над мышцами и улучшить ходьбу пациентам с переломом позвоночника, "точечно" стимулируя повреждённый участок спинного мозга.
Вернуть радость движения
Вернуть радость движения
Группа учёных по главе с Грегуаром Куртином исходили из того, что даже при серьёзных повреждениях между мозгом и двигательными нейронами в спинном мозге все еще есть некоторые связи ниже травмы, и их можно задействовать.
Методика была испробована на трёх добровольцах. После имплантации электродов Куртин и его коллеги посылали сигналы в спинной мозг пациентов, и те стали совершать произвольные движения ногами.
- Чувство, которое я испытал, когда смог сделать первые шаги в этой лаборатории, невозможно описать, - говорит один из пациентов Куртина. - Вот так вот взять и пойти!"
Через несколько месяцев тренировок подопечные Куртина научились самостоятельно ходить в экзоскелете, не нуждаясь во внешней поддержке. Двое из них уже могут двигаться и без стимулятора.
- Из-за повреждения спинного мозга нервные импульсы не доходят до адресата - двигательных мышц, - поясняет Грегуар Куртин. - Попытки восстановить движение нейронов через поврежденный участок не приносят успеха. Мы решили обойти травмированную зону с помощью "биоэлектронного моста", чтобы нервные импульсы головного мозга попадали напрямую в ту часть спинного мозга, которая находится ниже зоны повреждения, заставляя повреждённую зону "заводиться".
Ранее американские исследования позволили пациентам сделать несколько шагов с помощью непрерывной стимуляции. Пациенты Куртина впервые сохранили способность к передвижению даже после отключения стимулятора. Они продолжают упражняться и дома, используя специальные приложения для планшетов, написанные для них учёными.
- Ну, если попытаться описать мои ощущения, то это как если бы я передвигался в грязи. Очень похоже.
- И вы думаете, что сможете снова ходить?
- Давайте встретимся через три года!
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно во всем мире от 250 до 500 тысяч человек теряют возможность двигаться из-за травм спинного мозга. Эксперименты учёных дают им надежду вернуться к полноценной жизни.