Океаны нагреваются, поглощая избыток энергии

Ежегодно мировой океан "впитывает" в себя 13 зетаджоулей энергии (т.е. 13 с 21 нолями). Эти цифры подтвердило исследование поверхностной температуры воды с 1991 по 2016 гг. Результаты исследования опубликованы в ноябрьском номере журнала Nature.
Энергия, которую поглощал океан последние четверть века, учёные сравнили с объёмом электричества, которое производят все станции на Земле: оказалось, что человечество вырабатывает в 150 раз меньше энергии, чем "тонет" ежегодно в морских водах.
Для наглядности, если представить себе, что весь мировой океан - это бассейн глубиной 10 метров, то каждые 10 лет он нагревался бы на 6.5°C!
Водные покровы Земли поглощают до 90% излишней энергии, которая выбрасывается в атмосферу, в основном, в виде парниковых газов. Поэтому поиск конкретной цифры для учёных означал возможность определить, какими темпами океан будет нагреваться, если не изменится современный уровень атмосферных выбросов СО2.
Повышение среднегодовой температуры на Земле на 2 градуса приведёт к значительным изменениям в условиях обитания на планете всего человечества. На этом сходятся мнения подавляющего большинства специалистов-климатологов.
Если человечество планирует хотя бы затормозить этот процесс, выбросы углекислого газа в атмосферу необходимо сократить на 25%.