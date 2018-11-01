Океаны нагреваются, поглощая избыток энергии

Ежегодно мировой океан "впитывает" в себя 13 зетаджоулей энергии (т.е. 13 с 21 нолями). Эти цифры подтвердило исследование поверхностной температуры воды с 1991 по 2016 гг. Результаты исследования опубликованы в ноябрьском номере журнала Nature.

Энергия, которую поглощал океан последние четверть века, учёные сравнили с объёмом электричества, которое производят все станции на Земле: оказалось, что человечество вырабатывает в 150 раз меньше энергии, чем "тонет" ежегодно в морских водах.