В Женеве "сверят" часы и вручат "Золотую стрелку"
После Венеции, Гонконга и Сингапура, 72 модели часов, отобранные жюри Grand Prix d'Horlogerie de Genève (GPHG), прибыли к последнему этапу своего путешествия - в Музей истории и искусства в Женеве. Шедеврами, созданными крупными часовыми брендами, публика сможет восхищаться до 14 ноября. 9 ноября в женевском Théâtre du Léman вот уже в 18-ый раз будет объявлен победитель Grand Prix d'Horlogerie de Genève (Женевского Гран-при высокого часового искусства), которому вручат главный приз "Aiguille d'Or" ("Золотую стрелку").