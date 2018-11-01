Маастрихтскому договору исполняется 25 лет

Начало 1990-х годов стало важной вехой европейской интеграции. Окончание «холодной войны» обозначило поворотный момент в истории, когда 12 стран, входивших в Европейское сообщество, решили вывести свой проект на новый уровень. В феврале 1992 г. они подписали Маастрихтский договор, вступивший в силу 1 ноября 1993 года – ровно 25 лет назад, и Европейские сообщество стало Европейским cоюзом.

«Страны-члены процветающего Европейского сообщества не могли ограничиваться лишь экономическим сотрудничеством, – отмечает Периклис Кристодулу, сотрудник Дома Европейской истории. – Оно должно было затронуть и другие уровни».

Маастрихтский договор заложил основу для создания общеевропейской валюты, обеспечив ЕС дополнительную экономическую силу. Благодаря ему в ЕС было учреждено гражданство, стала проводиться общая внешняя политика, усилилось юридическое взаимодействие. Но путь к ратификации договора был непростым. В нескольких странах вопрос выносился на референдум. Во Франции сторонники договора победили с небольшим перевесом. А на референдуме в Дании большинство проголосовало против, что стало для руководства неожиданностью.

«После отрицательного результата на референдуме каждый должен серьёзно задуматься, – заявил тогда Жак Делор, занимавший в те годы пост председателя Еврокомиссии, – но еврокомиссия может только сказать, что, по её мнению, это не будет иметь последствий».

Изумление Жака Делора разделяли и многие другие политики Евросоюза.

«Они впервые осознали, – считает историк Виктор Фернандес Сориано, – что энтузиазм, царивший на европейских переговорах перед референдумом, может совсем не разделяться обществом и общественным мнениям».

Причины протестов были разнообразными. Некоторые опасались усиления миграции и потери национальной идентичности. Другие боялись новой экономической модели, слишком, на их взгляд, либеральной и подрывающей трудовые и социальные права. Маастрихтский договор устанавливал, помимо прочего, жёсткие критерии вступления в Европейский валютный союз, что также многие тогда критиковали.

«Можно отметить немало исторических связей между дебатами по Маастрихтскому договору и теми, что продолжаются до сих пор, – продолжает Виктор Фернандес Сориано. – Большинство вопросов, в общем, те же самые. Поэтому Масстрихский договор действительно стал важной вехой и поворотным моментом для европейской интеграции, но он также вызвал и всплеск евроскептицизма».

В итоге для Дании были внесены поправки, и это позволило принять договор, придавший значительный импульс развитию ЕС

Но как показывает «брексит»,усиление евроскептицизма и продолжающийся конфликт между Брюсселем и Римом по поводу бюджета, те сложности, которые проявились при принятии Маастрихского договора, спустя четверть века так и не исчезли.