Лондон: стройки и раскопки

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Группа британских археологов работает в районе строительства высокоскоростной железной дороги из Лондона в Бирмингем. Они помогают эксгумировать и переносить останки из тысячи могил, так как дорога HS2, как её называют, проходит через старые кладбища.

Перезахоронить придётся останки около 40 тысяч человек; эксгумация 1200 из парка Сент-Джеймс Гарденс, рядом с терминалом Эустон, бывшего в 18-19 веках кладбищем, уже произведена.