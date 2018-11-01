ХДС: кто станет лидером?

Новым лидером Христианско-демократического союза Германии может стать Фридрих Мерц, давний партийный соперник Ангелы Меркель. По мнению местных СМИ, 62-летний Мерц, заявивший о намерении выдвинуть свою кандидатуру на декабрьском съезде ХДС в Гамбурге, имеет неплохие шансы добиться своей цели. Сама Ангела Меркель объявила на этой неделе о решении не переизбираться на пост главы партии.

«ХДС нуждается в обновлении и переменах, – заявил Фридрих Мерц. – ХДС нуждается в перспективной политической дискуссии, и это означает, на мой взгляд, что ХДС требуется прояснить свою идентичность. Ангела Меркель заслуживает нашего уважения и благодарности за 18 лет работы в качестве лидера партии. И хотя я не всегда был согласен с её решениями, она несомненно заслуживает уважения и признания».