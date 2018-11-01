Восток-Запад: Минск – посредник?

Встреча Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности впервые проходит в Минске. Во вступительном обращении к участниками форума президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что существующая система безопасности в Европе не работает и предложил приступить к обсуждению белорусской инициативы по созданию новой архитектуры безопасности, "Хельсинки-2".

"Базовые принципы нынешней системы безопасности не могут быть принесены в жертву при поиске новой основы. Но повторение одних и тех же позиций не принесёт результата. Такой подход больше не работает. Белорусское государство выступает за инклюзивный диалог, даже если нет гарантии того, что он завершится конкретным результатом. Лучше годы переговоров, в данном случае, чем один день войны", – заявил белорусский лидер.

Дискуссии на встрече мюнхенской группы проходят в закрытом режиме. Россию на встрече представляет замминистра иностранных дел Александр Грушко.