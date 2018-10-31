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Как убили Хашогджи
Как убили Хашогджи
Убийство саудовского журналиста Джамаля Хашгджи было спланированным. Его задушили сразу же после того, как он 2 октября пришёл в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле, а тело расчленили и уничтожили. Такое заявление сделала в среду стамбульская генеральная прокуратура .
Турецкие власти также сообщили, что переговоры с прокуратурой Саудоской Аравии результатов не дали. Рияд между тем сообщил, что пригласил генпрокурора Турции посетить королевство в рамках расследования этого дела.
Джамаль Хашогджи, известный критик саудовских властей не вернулся после своего визита в генконсульство королевства. Лишь через 18 дней саудовские власти признали, что журналист был убит в здании дипмиссии якобы в результате конфликта.