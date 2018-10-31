Рабочие обнаружили во время ремонтных работ в одном из помещений нунциатуры - дипломатической миссии Ватикана в Риме – человеческие останки. Итальянская прокуратура проводит их криминалистическую экспертизу.
Загадочный скелет в папской нунциатуре
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Загадочный скелет в папской нунциатуре
Предположительно, останки могут принадлежать Эмануэле Орланди, дочери ватиканского служащего и подданной папского города-государства, которая пропала без вести в 1983 г. в возрасте 15 лет.
Сразу после исчезновения Эмануэлы высказывались предположения, что она была взята в заложницы сторонниками Мехмета Али Агджи, который в 1981 г. был приговорён к пожизненному заключению за покушение на Папу Римского Иоанна Павла II.
Однако ответственность за исчезновение девушки так никто на себя и не взял и её тело обнаружено не было. Её судьба осталась самой большой загадкой в новейшей истории Италии.