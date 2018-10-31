Узбекистан: свобода блогосферы

Когда в прошлом месяце в Узбекистане прошли аресты блогеров, Давронбек Тожалиев ждал, что придут и за ним, но этого не произошло. Арестованные активно освещали религиозные темы, многие из них критиковали решение о введении в школах единой формы, запрещающей девочкам носить хиджабы, а также действующий запрет на посещение мечетей детьми и подростками.

Стала ли узбекская блогосфера после этого менее свободной?

"Возможно, еще рано делать какие-либо выводы, но после этих событий наблюдается некоторый застой, - говорит Тожалиев. - Возможно, блогеры слишком запуганы, чтобы выражать свои взгляды. Нет уже той смелости и яркости, которые мы видели несколько месяцев назад".

В свободное от работы время 34-летний переводчик продолжает вести свой блог, в котором вскрывает проблемы узбекского общества и не останавливается перед критикой властей и чиновников. Во времена Ислама Каримова, который 27 лет, до самой смерти, управлял преимущественно мусульманской бывшей советской республикой, такое было немыслимо.

Преемник Каримова Шавкат Мирзиёев провозгласил новую эру открытости, призвал блогеров отказаться от самоцензуры и запустил веб-сайт, через который граждане могли бы выражать своё недовольство. Это помогло Ташкенту улучшить свой имидж за рубежом и начать работу по привлечению крайне необходимых инвестиций.

"Последние два года блогеры писали на серьёзные темы, в том числе о серьезных политических и экономических проблемах. Даже зачастую министров критиковали и советников президента", - вспоминает Давронбек.

Но резкая критика новых школьных правил и прозвучавшие призывы к протестам были пресечены немедленно: несколько блогеров были арестованы, а выступавший против нововведений имам одной из ташкентских мечетей уволен. Причиной административных арестов на 15 суток и штрафов в размере 184 300 сумов было названо "неподчинение требованиям сотрудникам полиции и сопротивление при задержании". Блогеры это отрицают.

"Мы живем в демократическом обществе или заявляем, что в нём живём. Но произошедшее этому не соответствовало. Многое сложно объяснить - к примеру, блогеров арестовывали по сфабрикованным обвинениям, не сообщали родственникам о местонахождении задержанных и т.д., - рассказывает Тожалиев.

По словам блогера, друзья просят его не рисковать, но он продолжает писать на чувствительные темы, и давления со стороны властей пока не испытывает.