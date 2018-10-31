В Уфе задержали троих полицейских за изнасилование коллеги

Троих уфимских полицейских задержали по подозрению в изнасиловании коллеги.
По информации Следственного комитета Башкирии, инцидент произошел в ночь с 29 на 30 октября. Мужчины напали на 23-летнюю девушку-дознавателя в здании Отдела по вопросам миграции Отдела МВД России по Уфимскому району.
"В настоящее время все подозреваемые задержаны, с ними проводятся следственные действия, - сообщается на сайте Следственного комитета. - в отношении потерпевшей назначена судебно-медицинская экспертиза".
Издание Proufu.ru сообщает со ссылкой на анонимный источник, что пострадавшая - дочь "высокопоставленного чиновника Росгвардии".