В Париже открылась самая большая в мире ярмарка шоколада "Salon du Chocolat".
Посетителям удалось посмотреть дефиле одежды, сделанной из шоколада, а также отведать различные шоколадные лакомства.
В Париже открылась самая большая ярмарка шоколада
В Париже открылась самая большая в мире ярмарка шоколада "Salon du Chocolat".
Посетителям удалось посмотреть дефиле одежды, сделанной из шоколада, а также отведать различные шоколадные лакомства.
В ярмарке, которая продлится до 4 ноября, участвуют 500 производителей из 60 стран мира.