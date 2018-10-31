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Франция

В Париже открылась самая большая ярмарка шоколада

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В Париже открылась самая большая ярмарка шоколада

В Париже открылась самая большая ярмарка шоколада
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REUTERS/Charles Platiau
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В Париже открылась самая большая в мире ярмарка шоколада "Salon du Chocolat".

Посетителям удалось посмотреть дефиле одежды, сделанной из шоколада, а также отведать различные шоколадные лакомства.

В ярмарке, которая продлится до 4 ноября, участвуют 500 производителей из 60 стран мира.