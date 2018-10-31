**Прохожий прыгнул в ледяную Фонтанку в Санкт-Петербурге, чтобы спасти собачку Булочку и ее хозяина Александра Ветрова. Видео случившегося стремительно разошлось по социальным сетям.
Прохожий прыгнул в ледяную реку, чтобы спасти собачку Булочку и ее хозяина
Прохожий прыгнул в ледяную реку, чтобы спасти собачку Булочку и ее хозяина
**За несколько дней видео спасения набрало более полумиллиона просмотров.
Инцидент произошел, когда Булочка порвала поводок, погнавшись за утками, и соскользнула с Горсткина моста в реку. Хозяин тут же бросился ее спасать, но не рассчитал сил. Заметив, что мужчине не удается доплыть до берега, один из прохожих снял ботинки и прыгнул за ними.
Незнакомец, которого окрестили "герой в зеленой шапке" исчез сразу же после случившегося и спасенный не успел его поблагодарить. Он обратился к пользователям "Вконтакте", чтобы его найти.
"Если бы не неизвестный мужчина, который прыгнул в воду и помог мне и собаке-выбраться, то история могла бы закончиться очень печально (Орфография и пунктуация автора сохранены - прим.)", - написал Ветров на своей странице.
Супруга Ветрова сообщила Euronews, что спасителя удалось найти.