Дональд Трамп посетил синагогу в Питтсбурге

Президент США Дональд Трамп вместе с первой леди в сопровождении дочери Иванки и зятя Джареда Кушнера, а также членов администрации, имеющих еврейские корни, вместе с семьей посетили синагогу в Питтсбурге, где проходили погребальные церемонии в памяти о погибших.