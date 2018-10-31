Верховный суд Пакистана оправдал христианку Асию Биби, приговоренную к смертной казни в 2010-м году за оскорбление пророка Мухаммеда.

Во время разговора с мусульманками Асия якобы им ответила: "Я верю в Иисуса Христа, который умер на кресте за людские грехи. А что сделал ваш пророк Мухаммед, чтобы спасти человечество?".