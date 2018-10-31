Убийство журналиста Джамаля Хашогджи не могло быть совершено без одобрения высокопоставленных чиновников Саудовской Аравии. Об этом заявил член правящей турецкой "Партии справедливости и развития" Омер Челик.
Турция рассказала, как убивали Джамаля Хашогджи
Турция рассказала, как убивали Джамаля Хашогджи
Политик добавил, что саудовцы не могли не найти тело журналиста.
Ранее генеральная прокуратура Стамбула заявила, что Хашогджи был задушен сразу после того, как 2 октября зашел в генконсульство Саудовской Аравии. В последствии его тело было расчленено и уничтожено.
Тем временем, турецкие СМИ сообщают о том, что генпрокурор Саудовской Аравии совершил краткосрочный визит в Турцию, где встретился с представителями прокуратуры и спецслужб.
В то же время турецкая сторона заявила об отсутствии прогресса в переговорах с Эр-Риядом. Который в свою очередь сообщил, что пригласил генпрокурора Турции посетить королевство в рамках расследования этого дела.
Власти Саудовской Аравии заявили о задержании по делу 18 человек, личности которых не раскрываются.
Как сообщается, высокопоставленный член саудовской королевской семьи, опасавшийся возвращения в королевство, вылетел из Лондона в Эр-Рияд. Принц Ахмед, младший брат короля Сальмана, боялся возвращаться на родину, по словам его окружения, из-за публичных комментариев в адрес наследного принца Мухаммеда бен Сальмана.
Известный критик саудовских властей журналист Джамаль Хашогджи пропал 2 октября. Последний раз его видели входящим в здание дипмиссии Саудовской Аравии в Стамбуле. Через 2 недели саудовские власти подтвердили смерть журналиста якобы в результате ссоры.