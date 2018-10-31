На пути в Евросоюз: беженцы жалуются

По дороге к светлому будущему. Около 5 тысяч мигрантов застряли на границе Боснии и Герцеговины и Хорватии в надежде попасть в Евросоюз. Около тысячи из них содержат в заброшенном студенческом общежитии недалеко от приграничного боснийского города Бихач. Все они жалуются на невыносимые условия содержания, но категорически отказываются отправляться назад на родину.