Роскосмос назвал причину аварии «Союза МС-10» 11-го октября. Из-за нештатной работы датчика, во время отделения первой ступени один из её боковых блоков не отошёл на безопасное расстояние и ударился о топливный бак второй ступени, разрушив его. Система аварийного спасения отделила отсек экипажа. Россиянин Алексей Овчинин и американец Ниг Хейг перенесли большие перегрузки, но, по словам врачей, их здоровью ничего не угрожает.
Названа причина аварии «Союза»
Сейчас воспроизводится:
Названа причина аварии «Союза»
@ Copyright :Reuters
Авария стала первой в российской пилотируемой программе за 35 лет и сорвала график полётов к Международной космической станции.
Представители Роскосмоса обещают сделают всё возможное, чтобы следующий пилотируемый пуст состоялся 4-го декабря. Беспилотный грузовой корабль «Прогресс» — который выводится той же ракетой «Союз» — должен отправиться на орбиту 16-го ноября.