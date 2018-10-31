Мариана Нери, студентка педагогического училища и левая активистка, была среди тех молодых людей, которые вышли на демонстрацию сразу после того, как стало известно о том, что Жаир Болсонару избран президентом Бразилии. Она опасается за судьбу групп населения, которых Болсонару критиковал во время избирательной кампании.
Бразильские левые готовятся к сопротивлению
Бразильские левые готовятся к сопротивлению
Мариана: "Мои друзья геи теперь бояться обниматься на улице, бояться целоваться. Бояться демонстрировать свои чувства".
Мариана говорит, что она и её товарищи по леворадикальному "Фронту бесстрашных людей" не собираются отсиживаться и будут организовывать сопротивление политике нового президента. Они также будут бороться за умы сограждан.
"Тот факт, что на выборах победил такой человек как Болсонару, означает, что люди считают нормальным всё то, что он говорит о женщинах, чернокожих и социальных движениях", – сокрушается Мариана.
Главная проблема бразильских левых – фрагментация. Чтобы добиться успеха, многочисленным левым партиям и группам нужно будет договориться об общей программе.
Витор Гимараэс, активист движения "Фронт бесстрашных людей": "Народу нужно осознавать свои права и не допустить того, чтобы у них их отняли. Если народ отстоит свои права, это уже будет успехом".
Президенту Болсонару придется столкнуться с сопротивлением и со стороны Конгресса, в котором представлены около 30 политических партий.
Эктор Эстепа, Euronews: "Бразильские левые потерпели на воскресных выборах сокрушительное поражение. Прогрессивным партиям теперь предстоит преодолеть разногласия, чтобы эффективно противостоять правому блоку сторонников Жаира Болсонару. Последние уже начали вести переговоры с парламентскими партиями с целью формирования проправительственного большинства".