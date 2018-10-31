Бразильские левые готовятся к сопротивлению

Мариана Нери, студентка педагогического училища и левая активистка, была среди тех молодых людей, которые вышли на демонстрацию сразу после того, как стало известно о том, что Жаир Болсонару избран президентом Бразилии. Она опасается за судьбу групп населения, которых Болсонару критиковал во время избирательной кампании.

Мариана: "Мои друзья геи теперь бояться обниматься на улице, бояться целоваться. Бояться демонстрировать свои чувства".

Мариана говорит, что она и её товарищи по леворадикальному "Фронту бесстрашных людей" не собираются отсиживаться и будут организовывать сопротивление политике нового президента. Они также будут бороться за умы сограждан.