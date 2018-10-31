Индонезийские спасатели рассчитывают в ближайшее время назвать причину крушения авиалайнера компании Lion Air. В среду им удалось засечь сигнал, который, как предполагается, исходит от "черного ящика" рухнувшего в Яванское море самолета. Данную информацию проверяют водолазы. Поиски ведутся на глубине до 40 метров.
Спасатели обнаружили "черный ящик"
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Спасатели обнаружили "черный ящик"
"Согласно показаниям наших датчиков, обнаруженный объект и есть "черный ящик". Но поднять его со дна мешает слишком быстрое течение", - заявил главнокомандующий ВС Индонезии Хади Тчахджанто.
Участникам поисково-спасательной операции также удалось обнаружить на морском дне три крупных объекта. Скорее всего, это части корпуса самолета.
Boeing 737 разбился 29 октября при вылете из Джакарты. На его борту находились 189 человек погибли. Шансов найти выживших практически нет.