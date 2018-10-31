Герцоги Сассекские подружились с маори

Танцы, песни, носы. Герцоги Сассекские прибыли с визитом в Новую Зеландию, где приняли участие в традиционном приветствии коренного народа маори. Также программа принца Гарри и Меган Маркл включала встречу с премьер-министром Джасиндой Ардерн, посещение Национального военного мемориального парка Пукехау и возложение венка к могиле Неизвестного солдата. В ходе приема по случаю 125-летия избирательного права женщин Новой Зеландии, бывшая успешная актриса, а ныне супруга принца выступила с речью о феминизме. Австралийский тур четы подходит к концу. Уже на этой неделе они возвращаются в Лондон.