Голубь на могиле Франко

На могиле Франсиско Франко появился голубь: скульптор Энрике Тенрейро нарисовал красной краской "птицу мира" на плите над захоронением каудильо. Рядом он подписал: "За свободу!". Мужчину задержала охранники комплекса: он нарушил закон об исторической памяти. Сам скульптор объясняет свои действия желанием напомнить Испании о жертвах режима Франко в момент, когда в Королевстве ведутся новые споры вокруг фигуры диктатора. Ранее Совет министров заявил о скором переносе останков Франко из Долины павших. В Комплексе, посвященном памяти погибших в Гражданской войне, он покоится с 1975 года.